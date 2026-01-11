Famiglia nel bosco l’allarme della Garante | ‘Allontanare la madre sarebbe un trauma inaccettabile’

L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza ha espresso preoccupazione riguardo al caso di una famiglia nel bosco, sottolineando che allontanare la madre rappresenterebbe un trauma inaccettabile per i minori coinvolti. Le sue parole evidenziano l’importanza di tutelare il benessere emotivo e psicologico dei bambini, evitando decisioni che possano compromettere il loro equilibrio affettivo e sviluppo.

Le parole del garante per l'infanzia e l'adolescenza. Sul caso della famiglia nel bosco interviene con parole nette l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. Secondo Marina Terragni, l'ipotesi di un allontanamento di Catherine Birmingham dalla casa famiglia di Vasto, dove attualmente vive insieme ai suoi tre figli minorenni, non può che essere frutto di un fraintendimento. La posizione della Garante è chiara: infliggere ai bambini un'ulteriore separazione, dopo il prelevamento dalla loro abitazione avvenuto nel novembre scorso, rappresenterebbe un danno grave e difficilmente reversibile.

