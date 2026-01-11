Famiglia nel bosco la garante Terragni | Allontanare la madre sarebbe un ulteriore trauma per figli
La garante Terragni ha sottolineato che allontanare la madre Catherine Birmingham dalla casa famiglia di Vasto potrebbe rappresentare un ulteriore trauma per i tre bambini coinvolti. Attualmente, la famiglia vive in un contesto protetto, e ogni decisione deve considerare il benessere emotivo dei minori. La situazione è oggetto di valutazioni e discussioni, con l'obiettivo di garantire il miglior interesse dei bambini.
