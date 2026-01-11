Famiglia nel bosco la garante Terragni | Allontanare la madre sarebbe un ulteriore trauma per figli

La garante Terragni ha sottolineato che allontanare la madre Catherine Birmingham dalla casa famiglia di Vasto potrebbe rappresentare un ulteriore trauma per i tre bambini coinvolti. Attualmente, la famiglia vive in un contesto protetto, e ogni decisione deve considerare il benessere emotivo dei minori. La situazione è oggetto di valutazioni e discussioni, con l'obiettivo di garantire il miglior interesse dei bambini.

Famiglia del bosco, l’allarme del Garante per l’infanzia: “I bambini rischiano un nuovo trauma se la madre venisse allontanata dalla casa famiglia” - L’ipotesi al vaglio perché Catherine Birmingham si dimostrerebbe sempre “rigida e poco collaborativa”. quotidiano.net

Famiglia nel bosco, Garante dei minori contro allontanamento della madre: “Inimmaginabile, trauma per i bimbi” - "Non è immaginabile, qualunque sia l'atteggiamento della signora, che ai tre minori si possa infliggere un ulteriore trauma" ha avvertito la ... fanpage.it

Famiglia nel bosco, trovata una maestra per i bimbi: andrà a domicilio nella casa famiglia di Vasto. La madre rischia l'allontanamento - facebook.com facebook

Famiglia nel bosco, la Garante per l'infanzia: «Perizie sui genitori siano più rapide» x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.