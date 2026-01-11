Falsi guru guaritori e santoni Così Roma è diventata la capitale delle psicosette
Roma, città di fede e spiritualità, è anche teatro di un fenomeno meno visibile: la presenza di falsi guru, guaritori e santoni. Mentre il Vaticano rappresenta il cuore della religiosità cattolica, fuori dal suo contesto si sviluppano pratiche e credenze alternative spesso prive di fondamento scientifico. Questa realtà contribuisce a un panorama complesso, dove credenze sincere si mescolano a pratiche discutibili, creando un ambiente variegato e articolato.
La Città eterna, con la presenza del Vaticano e del papa, rappresenta il punto di riferimento mondiale dei fedeli cattolici ma all’ombra del Cupolone, diffusa su tutto il territorio della Capitale, si estende anche un’invisibile area grigia fatta di devozioni e presunte terapie alternative. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Ci sono più falsi guru e falsi maestri in questo mondo che stelle nell’universo visibile. Non confondere gli egocentrici spinti dalla brama di potere con i veri mentori. Un maestro autenticamente spirituale non attirerà l’attenzione su se stesso e non si aspetterà d - facebook.com facebook
