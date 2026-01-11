faentina anche la romagna al tavolo

Le recenti novità sul Tavolo permanente dedicato alla linea ferroviaria Faentina sono state accolte con ottimismo. Le notizie provenienti da questo tavolo testimoniano un impegno concreto per migliorare il servizio e la qualità della rete ferroviaria, rafforzando i collegamenti tra la Romagna e le altre regioni. Questo passo rappresenta un segnale positivo per cittadini e operatori, confermando l’attenzione alle infrastrutture e allo sviluppo sostenibile della zona.

Sono notizie giudicate positivamente quelle che giungono dal Tavolo permanente dedicato alla linea ferroviaria Faentina. Il Tavolo attivato dalla Giunta della Regione Toscana, che vede la partecipazione di Rfi, Trenitalia, enti locali toccati dalla storica linea ferroviaria e comitati dei pendolari, era stato promosso accogliendo la richiesta dei territori e ha lo scopo di valutare le criticità e soluzioni concrete. Venerdì pomeriggio si è svolta la prima riunione a cui hanno partecipato solo gli enti locali toscani. Ma la prima novità riguarda proprio questo punto. Come confermato dal sindaco di Marradi, Tommaso Triberti: "Abbiamo richiesto che il tavolo sia allargato anche all’ Emilia-Romagna, e quindi nella prossima riunione, in programma verso il mese aprile, saranno invitati anche i rappresentanti dei territori emiliano romagnoli". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

