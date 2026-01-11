Maria Croce, protagonista di un racconto di resilienza, affronta le sfide della vita con naturalezza e determinazione. Originaria di Napoli, la sua storia riflette un percorso di forza e leggerezza, anche nei momenti più difficili. In questa narrazione, si scopre una donna capace di trasformare il dolore in un'espressione di sé, mantenendo sempre un'umanità autentica.

Milano, 11 gennaio 2026 – Maria Croce suda fuori il suo dolore. Un fiume di parole. Colorato di napoletano. Dove si concede il lusso di raccontare questa vita schifa (e di riderne, disperata). Dolori di periferia. In una Torino che sembra il grande margine del mondo. E forse lo è. Testo meraviglioso “Stabat Mater“ di Antonio Tarantino, figura non allineata, che manca tantissimo. Un monologo. Impreziosito dalla regia di Luca Guadagnino. Ma fortemente voluto da Fabrizia Sacchi, cresciuta a pane e Leo de Berardinis, molto amata anche al cinema e in tv. Da martedì a domenica ospite del Franco Parenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fabrizia Sacchi: “Maria Croce, un’eroina moderna travolta dalla vita con leggerezza”

Leggi anche: 'Stabat Mater' di Antonio Tarantino, con Fabrizia Sacchi e regia di Luca Guadagnino

Leggi anche: Luca Guadagnino dirige Fabrizia Sacchi in "Stabat Mater" all'auditorium Zambra di Ortona

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Fabrizia Sacchi: “Maria Croce, un’eroina moderna travolta dalla vita con leggerezza”; 'Stabat Mater' di Antonio Tarantino, con Fabrizia Sacchi e regia di Luca Guadagnino; Stabat Mater, con Fabrizia Sacchi e la regia di Luca Guadagnino; Fabrizia Sacchi alla Sala Assoli nello Stabat Mater: «Un oratorio borderline con uso di napoletano».

Fabrizia Sacchi: “Maria Croce, un’eroina moderna travolta dalla vita con leggerezza” - L’attrice arriva al Franco Parenti con “Stabat Mater” di Antonio Tarantino, con la regia di Luca Guadagnino: “Quando ho letto il testo ho sentito il bisogno di portarlo sul palco. ilgiorno.it