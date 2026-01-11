Ex Tribunale di Salerno al via i primi interventi | lavori da 1,5 milioni di euro

Sono iniziati i lavori di riqualificazione dell’ex Tribunale di Salerno, un edificio di rilievo storico e architettonico della città. Gli interventi, per un valore complessivo di 1,5 milioni di euro, mirano a restituire funzionalità e valore all’immobile, inserendolo in un più ampio progetto di valorizzazione urbana. L’intervento rappresenta un passo importante nel processo di rifunzionalizzazione dell’edificio, simbolo di Salerno.

Partono i primi interventi di riqualificazione dell’ex Tribunale di Salerno, edificio simbolo della città e da anni al centro di un complesso processo di rifunzionalizzazione. I lavori riguarderanno inizialmente gli spazi liberi al quarto piano, destinati ad accogliere l’Avvocatura dello Stato, e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Lavori pubblici, approvati dalla giunta comunale interventi per circa 8 milioni di euro Leggi anche: Mbappé e il Psg in tribunale, domani l’udienza al Tribunale del Lavoro per 55 milioni di euro di arretrati La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Salerno, svolta ex Tribunale: partono i primi lavori; Perde l'affidamento dei figli e molesta la ex, condannato per stalking; Diffonde foto della ex fidanzata e la ricatta: arrestato un 37enne; Appalti pilotati nel Salernitano: prosciolti Franco Alfieri e gli altri indagati. Salerno, inchiesta su migranti: torna libero l'ex tesoriere del Pd campano Nicola Salvati - Il gip del Tribunale di Salerno ha revocato gli arresti domiciliari al commercialista Nicola Salvati, 39 anni, ex tesoriere regionale del Pd campano, raggiunto lo scorso 3 febbraio da un'ordinanza di ... ilmattino.it Il Tribunale di Salerno ha disposto l’archiviazione dell’inchiesta sui presunti appalti pilotati, mettendo definitivamente la parola fine a una vicenda giudiziaria che aveva coinvolto amministratori, funzionari pubblici e imprenditori. Il giudice per le indagini prelimi - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.