Ex carabiniere vince contro l' Inps | il Tar ordina di pagare anche gli interessi sul trattamento di fine servizio

Un ex carabiniere ha ottenuto una sentenza favorevole dal Tar dell’Umbria, che ha disposto all’Inps di corrispondere non solo il trattamento di fine servizio, ma anche gli interessi maturati. Questa decisione rappresenta un’importante pronuncia in ambito previdenziale, evidenziando i diritti dei pensionati e l’importanza di un’interpretazione corretta delle norme vigenti. La sentenza sottolinea l’obbligo dell’ente di rispettare i diritti acquisiti dai lavoratori pubblici al momento del pensionamento

Ex Carabiniere vince contro l'Inps per il trattamento di fine servizio e il Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria ordina all'ente pensionistico di pagare anche gli interessi.Una battaglia legale durata anni per vedersi riconosciuto un diritto economico si conclude con una vittoria.

MATERA. LA MORTE DEL MARESCIALLO DEI CARABINIERI ANGELO AMBROSECCHIA. IL RICORDO DEL DIRIGENTE DEL SINDACATO CARABINIERI VINCENZO INCAMPO. LEGGI LA NOTIZIA INTEGRALE https://filippomele.blogspot.com/2026/01/mate - facebook.com facebook

Ancora successi per il Centro Sportivo #Carabinieri: il nostro Christian Sarsilli vince il titolo tricolore della categoria -80 kg al Campionato Italiano Assoluto di #pugilato a #Trieste! Bravissimo x.com

