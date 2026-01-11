Eventi a Roma oggi 11 gennaio 2026 | cosa fare in città anche gratis
Scopri gli eventi di oggi a Roma, domenica 11 gennaio 2026. La città propone un assortimento di iniziative per tutti i gusti, tra visite guidate, esposizioni, spettacoli teatrali e attività per famiglie. Una giornata ideale per esplorare la città e partecipare a eventi culturali e ricreativi, molti dei quali gratuiti. Consulta il programma e scegli come trascorrere al meglio questa domenica romana.
Roma offre anche oggi – Domenica 11 Gennaio – un ricco calendario di eventi tra visite guidate, mostre, teatro, festival, attività per famiglie e molto altro. Dalle iniziative culturali ai percorsi immersivi, la Capitale si conferma viva anche in pieno inverno. Spettacoli e Festival. Woody Allen Festival – due giorni dedicati all’universo del celebre regista: proiezioni di film cult, incontri e musica.. Evolution – Il Circo del Futuro – uno spettacolo moderno che combina tecnologia, acrobazie e narrazione visiva (programma in corso fino a febbraio).. Mostre e musei. Rubens e Caravaggio nella Chiesa di Sant’Agnese in Agone – esposizione gratuita con capolavori barocchi e rinascimentali. 🔗 Leggi su Funweek.it
