Europei pallanuoto 2026 l’Italia debutta contro la Turchia

Gli Europei di pallanuoto 2026 sono alle porte, con l’Italia pronta al debutto contro la Turchia. Dopo un’intensa fase di preparazione, la squadra si avvicina alla prima partita con determinazione e concentrazione. L’attesa cresce, e l’obiettivo è iniziare il torneo nel modo migliore possibile, affrontando la sfida con attenzione e spirito di gruppo. È il momento di mettere alla prova le proprie capacità in questa importante competizione europea.

La preparazione è terminata. Cresce l’ adrenalina di chi avverte la giusta tensione prima dell’esordio nella competizione ufficiale e non vede l’ora di iniziare il cammino nel migliore dei modi. Nella prima giornata del girone D degli Europei di pallanuoto l’Italia affronta a Belgrado la Turchia, fischio d’inizio previsto domani alle 12:45. Il Settebello reduce dagli ottimi risultati ottenuti in sede di preparazione, deve iniziare il torneo con il piglio giusto, ma può sfruttare il calendario, almeno sulla carta, decisamente agevole per perfezionare la condizione atletica e rodare gli automatismi di gioco in vista del momento decisivo della manifestazione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Europei pallanuoto 2026, l’Italia debutta contro la Turchia Leggi anche: Italia-Turchia oggi, Europei pallanuoto 2026: orario, tv, programma, streaming Leggi anche: Dove vedere in tv Italia-Turchia, Europei pallanuoto 2026: orario, programma, streaming La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Pallanuoto l’Italia supera di misura l’Ungheria e vince il Sei Nazioni. Europei pallanuoto 2026, l’Italia debutta contro la Turchia - Cresce l' adrenalina di chi avverte la giusta tensione prima dell'esordio nella competizione ufficiale e non vede l'ora di ... oasport.it

Prosegue il lavoro della Nazionale femminile di pallanuoto in vista dei Campionati Europei di Funchal, in programma dal 26 gennaio al 5 febbraio. Al Centro Federale di Ostia, le azzurre affrontano la Grecia campione del mondo in un test match intenso e com - facebook.com facebook

