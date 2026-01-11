Europei pallanuoto 2026 l’Italia debutta contro la Turchia

Gli Europei di pallanuoto 2026 sono alle porte, con l’Italia pronta al debutto contro la Turchia. Dopo un’intensa fase di preparazione, la squadra si avvicina alla prima partita con determinazione e concentrazione. L’attesa cresce, e l’obiettivo è iniziare il torneo nel modo migliore possibile, affrontando la sfida con attenzione e spirito di gruppo. È il momento di mettere alla prova le proprie capacità in questa importante competizione europea.

La preparazione è terminata. Cresce l' adrenalina di chi avverte la giusta tensione prima dell'esordio nella competizione ufficiale e non vede l'ora di iniziare il cammino nel migliore dei modi. Nella prima giornata del girone D degli Europei di pallanuoto l'Italia affronta a Belgrado la Turchia, fischio d'inizio previsto domani alle 12:45. Il Settebello reduce dagli ottimi risultati ottenuti in sede di preparazione, deve iniziare il torneo con il piglio giusto, ma può sfruttare il calendario, almeno sulla carta, decisamente agevole per perfezionare la condizione atletica e rodare gli automatismi di gioco in vista del momento decisivo della manifestazione.

