Eterne vittime del pregiudizio oggi non sono più guardate con sospetto Mostre e progetti invitano ad addentrarsi nel loro mondo E a scoprirle donne libere anticonformiste e visionarie

Da iodonna.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le donne protagoniste di questa esposizione sono state a lungo fraintese e giudicate con diffidenza. Oggi, grazie a mostre e progetti dedicati, si invita a conoscere il loro mondo, fatto di libertà, anticonformismo e visione. In un luogo che richiama un passato segnato dalla guerra, si conserva ancora una bellezza intensa e commovente, simbolo di resilienza e rinnovamento.

S i sono date appuntamento in un luogo sospeso nel tempo, segnato dalle cicatrici della guerra, ma capace di conservare una bellezza struggente. Audaci e visionarie, depositarie di saperi e sperimentatrici, indomite ed erudite, per questo a lungo dimenticate. Sono le 38 alchimiste convocate nella Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale da un’arte così simbolica e potente che le riporta in vita, strappandole all’oblio. La mostra Kiefer. Le Alchimiste, visitabile dal 7 febbraio 2026 e parte del programma culturale di Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina, accenderà nel capoluogo lombardo le luci sulla nuova opera di uno dei più grandi artisti contemporanei, Anselm Kiefer, guidando i visitatori in un mondo di intelligenze femminili perseguitate e occultate, eppure decisive per la nascita del pensiero scientifico moderno. 🔗 Leggi su Iodonna.it

eterne vittime del pregiudizio oggi non sono pi249 guardate con sospetto mostre e progetti invitano ad addentrarsi nel loro mondo e a scoprirle donne libere anticonformiste e visionarie

© Iodonna.it - Eterne vittime del pregiudizio, oggi non sono più guardate con sospetto. Mostre e progetti invitano ad addentrarsi nel loro mondo. E a scoprirle donne libere, anticonformiste e visionarie

Leggi anche: Margherita Della Valle, chi è l’ad di Vodafone tra le donne più potenti del mondo nel 2025

Leggi anche: Quali sono le donne più potenti del mondo nel 2025 secondo Forbes: nella Top 5 c’è anche Meloni

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.