Estrazione Million Day di oggi 11 gennaio 2026 | i numeri vincenti di domenica

Ecco i numeri vincenti dell’estrazione Million Day di oggi, domenica 11 gennaio 2026. Le estrazioni si sono svolte alle ore 13 e alle 20,30 e sono disponibili in tempo reale. Il gioco permette di vincere fino a un milione di euro indovinando cinque numeri su cinquantacinque. Qui troverai i risultati aggiornati e ufficiali di questa giornata.

Estrazione Million Day oggi domenica 11 gennaio 2026: i numeri vincenti in diretta live. Oggi, domenica 11 gennaio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l'estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell'estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, domenica 11 gennaio 2026, LIVE: ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 11 GENNAIO 2026 LIVE – ORE 20,30 Extra Million Day: ESTRAZIONE LIVE – ORE 13 Extra Million Day: LE ULTIME ESTRAZIONI DEL MILLION DAY Di seguito le ultime estrazioni del gioco che vede ogni sera alle ore 20,30 l'estrazione del giorno seguita LIVE da TPI: LE ESTRAZIONI DEL 10 GENNAIO LE ESTRAZIONI DEL 9 GENNAIO LE ESTRAZIONI DELL'8 GENNAIO LE ESTRAZIONI DEL 7 GENNAIO LE ESTRAZIONI DEL 6 GENNAIO ESTRAZIONE MILLION DAY: GIOCA RESPONSABILE ATTENZIONE: il gioco d'azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia.

