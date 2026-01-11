Esplosione nella notte a Montoro | paura e danni a Piazza di Pandola
Nella notte tra [data], a Montoro, si è verificata un'esplosione a Piazza di Pandola, che ha svegliato i residenti con un forte boato. L'evento ha causato danni alla zona, generando preoccupazione tra la comunità locale. Le autorità stanno ancora raccogliendo informazioni sull'incidente e sulle cause dell'esplosione.
Un forte boato ha svegliato i residenti della frazione Piazza di Pandola, a Montoro, poco dopo le tre della notte. Una deflagrazione, verosimilmente provocata da una bomba carta collocata davanti a un condominio di via Rio Secco, ha danneggiato il portone d’ingresso e l’androne dello stabile. Non. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
