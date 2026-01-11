Erich von Däniken morto a 90 anni lo scrittore svizzero famoso per i suoi libri sugli extraterrestri

Erich von Däniken, scrittore svizzero noto per le sue teorie sugli extraterrestri, è scomparso all’età di 90 anni. La sua opera ha suscitato interesse e dibattiti, contribuendo a diffondere nuove prospettive sulla storia e le origini dell’umanità. La sua figura rimane legata a un percorso che ha unito realtà e immaginazione, stimolando la curiosità su temi ancora oggi al centro di discussioni e ricerche.

La vita di un uomo può diventare leggenda quando riesce a mescolare realtà e immaginazione, curiosità e provocazione. È ciò che è accaduto a Erich von Däniken, lo scrittore svizzero scomparso all'età di 90 anni, noto a livello internazionale per aver portato l' archeologia misteriosa nelle case di milioni di lettori. La sua capacità di intrecciare storia, religione e fantascienza ha segnato intere generazioni di appassionati, alimentando dibattiti, polemiche e un fascino duraturo intorno ai misteri del passato. Von Däniken era molto più di un autore: era un narratore di enigmi, capace di trasformare la curiosità in fenomeno globale.

