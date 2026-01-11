Erba alta e panchina rotta alla fermata dello Scuolabus | Ecco dove aspettano il pulmino i nostri figli

A San Pietro Vernotico, alcune fermate dell'autobus presentano ancora condizioni di degrado, come in contrada Canimazzi, dove i bambini aspettano lo scuolabus tra erba alta e panchine rotte. Nonostante siano state recentemente rifatte alcune pensiline, alcune fermate evidenziano ancora carenze di manutenzione, creando disagi e insicurezza per i giovani utenti.

SAN PIETRO VERNOTICO - “Per alcuni punti di fermata di autobus sono state rifatte le pensiline, qui in contrada Canimazzi i nostri figli aspettano lo Scuolabus tra l'erba alta e nel degrado”. Lo sfogo è di una mamma residente in contrada Canimazzi a San Pietro Vernotico che ha inviato alla. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

