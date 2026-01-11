era un match ad alta tensione bene ma possiamo fare meglio

La Pallacanestro Reggiana ha ottenuto una vittoria importante, portando a casa due punti con un buon rendimento complessivo. Coach Dimitris Priftis ha sottolineato come questa prestazione rappresenti un passo avanti, offrendo fiducia e motivazione alla squadra. Tuttavia, ha anche evidenziato che molto resta da lavorare per migliorare ulteriormente. La partita ha evidenziato una buona gestione del vantaggio, ma la squadra è consapevole della strada da percorrere.

La Pallacanestro Reggiana ha portato a casa due punti e coach Dimitris Priftis (foto) è più sollevato: "E’ un’iniezione di fiducia, importante e che fa morale, ma molto rimane da fare – e ha aggiunto – Abbiamo giocato bene dall’inizio, riuscendo ad accumulare un bel vantaggio, che siamo stati bravi a gestire e mantenere fino alla fine. Era una partita che portava con sé molta tensione, perché sapevamo di doverla vincere. Siamo ovviamente felici del risultato, ora dobbiamo costruire su questa vittoria, giocando ancora meglio". Sul sentiment del gruppo in spogliatoio specifica: "Stiamo attraversando una fase difficile del campionato, ma il gruppo è unito, non c’è nessuno che rema in un’altra direzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

