‘Era fidanzato in casa’ Francesca Tocca racconta a Verissimo la verità sulla fine con Todaro tra rabbia e lacrime

Nella puntata di Verissimo del 11 gennaio 2026, Francesca Tocca condivide con sincerità i motivi della fine della sua relazione con Gigi Todaro. In un’intervista intensa e rispettosa, l’artista apre il suo cuore tra ricordi e riflessioni, offrendo uno sguardo autentico sulla fase delicata di un rapporto importante. Un confronto che mette in luce le emozioni e le sfide di un percorso personale, con rispetto e sobrietà.

Lo studio di Verissimo e l’intervista più difficile. Nella puntata di domenica 11 gennaio 2026 di Verissimo, Francesca Tocca torna nello studio di Silvia Toffanin con un atteggiamento diverso dal solito. Non è la ballerina sorridente e misurata a cui il pubblico è abituato. È una donna che decide, per la prima volta, di raccontare cosa si è rotto davvero nel matrimonio con Raimondo Todaro. In più di una circostanza non trattiene le lacrime. Fino a oggi aveva sempre scelto parole di rispetto. Questa volta no. E il pubblico lo capisce subito. “Non siamo separati legalmente, ma non stiamo più insieme”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

