Difficile immaginare che, in meno di due anni, tutto potesse stabilizzarsi così. Dal debutto al Sánchez-Pizjuán a oggi, il Siviglia ha vissuto un percorso fatto di cambiamenti e progressi. Analizzando l’evoluzione della squadra, le sfide affrontate e gli obiettivi raggiunti, Claudio Giráldez riflette sulle dinamiche interne e sulle possibili mosse future, offrendo un quadro chiaro e sobrio della situazione attuale.

2026-01-11 16:44:00 Il web è in subbuglio: Dell’evoluzione della sua squadra da quando ha debuttato quasi due anni fa al Sánchez-Pizjuán, della forza del Siviglia, del buon equilibrio del girone d’andata gli obiettivi, la partenza di Damián o la possibile partenza di Marc Vidal, Claudio Giráldez ha parlato prima della partita questo lunedì. Ricordi del suo debutto al Sánchez-Pizjuán 22 mesi fa: “Era difficile immaginare che tutto andasse bene come in questi due anni. Un campo che ovviamente mi accompagnerà personalmente per sempre, un giorno speciale per me. Penso di essere la stessa persona, lo stesso tipo di allenatore, che cerca di evolversi, crescere, migliorare ed è quello che ho cercato di fare per tutta la vita in tutti gli aspetti personali e professionali”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Leggi anche: Pio Esposito a Sky: «Passare dalla B a questi livelli in così poco tempo era difficile da credere, devo essere sincero e dire che…»

Leggi anche: «Stanchezza, vertigini, vomito, dolori: per 20 anni ho vissuto con questi sintomi, dicevano che era ansia o depressione. Poi la diagnosi»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Dai consumi al marketing: la cultura asiatica continuerà a influenzarci; Crans-Montana, il giallo dei 4 milioni e i sospetti sui coniugi Jacques e Jessica Moretti; Baroni a intermittenza, Toro con una difesa da Serie B; Il vulcano che “inventò” il freddo: l’eruzione che cambiò il clima all’insaputa del mondo.

Inter-Napoli, Chivu non si nasconde e garantisce una cosa. Era difficile immaginare… - Alla vigilia della gara contro il Napoli, il tecnico nerazzurro non si è nascosto e ha sottolineato l'importanza della partita ... fcinter1908.it