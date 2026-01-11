Emma e Sofia Di Giacomo cona la Nazionale agli europei di Mma in Serbia | l' in bocca al lupo del Comune di Spoltore

Da ilpescara.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Emma e Sofia Di Giacomo, sorelle di Spoltore e studentesse del liceo Galilei, sono state convocate nella Nazionale di MMA per gli Europei di Belgrado, in Serbia, in programma a febbraio. Il Comune di Spoltore le ha augurate in bocca al lupo per questa importante competizione, riconoscendo il loro impegno e talento nelle arti marziali miste.

Emma e Sofia Di Giacomo sono sorelle, sono di Spoltore e studiano al liceo Galilei, ma soprattutto sono state convocate nella Nazionale Mma (Arti marziali miste) per partecipare ai campionati Europei di Belgrado, in Serbia, che si terranno a febbraio come già riportato da IlPescara. Ricevi le. 🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

Leggi anche: Tre giovani atleti pescaresi del Black Mamba Team convocati in Nazionale per gli Europei Mma di Belgrado

Leggi anche: Gli auguri di Cirielli a Fico: "In bocca al lupo di cuore nell'interesse della Campania"

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.