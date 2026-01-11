Emma e Sofia Di Giacomo cona la Nazionale agli europei di Mma in Serbia | l' in bocca al lupo del Comune di Spoltore

Emma e Sofia Di Giacomo, sorelle di Spoltore e studentesse del liceo Galilei, sono state convocate nella Nazionale di MMA per gli Europei di Belgrado, in Serbia, in programma a febbraio. Il Comune di Spoltore le ha augurate in bocca al lupo per questa importante competizione, riconoscendo il loro impegno e talento nelle arti marziali miste.

