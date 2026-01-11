Emergenza freddo a Bari ampliati i posti nei dormitori | 32 letti in più fino al 12 gennaio

A Bari, in risposta alle temperature rigide, il sindaco Vito Leccese ha firmato un’ordinanza per aumentare i posti nei dormitori cittadini. Sono stati aggiunti 32 letti, disponibili fino al 12 gennaio, per garantire un’adeguata assistenza alle persone senza dimora durante l’emergenza freddo. Questa misura mira a offrire un riparo temporaneo a chi si trova in difficoltà in un periodo di particolare vulnerabilità.

Per fronteggiare il perdurare delle basse temperature, il sindaco di Bari Vito Leccese ha firmato un'ordinanza che dispone l'ampliamento dei posti disponibili nei dormitori cittadini per l'accoglienza delle persone senza dimora.Il provvedimento è attivo da questa notte e fino alle ore 8 di lunedì.

