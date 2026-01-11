Emergenza freddo a Bari ampliati i posti nei dormitori | 32 letti in più fino al 12 gennaio
A Bari, in risposta alle prolungate condizioni di freddo, il Comune ha ampliato temporaneamente i posti nei dormitori cittadini, aggiungendo 32 letti fino al 12 gennaio. Questa misura, firmata dal sindaco Vito Leccese, mira a garantire un sostegno più efficace alle persone senza dimora durante le ondate di gelo, assicurando loro un riparo adeguato nelle notti più fredde.
Per fronteggiare il perdurare delle basse temperature, il sindaco di Bari Vito Leccese ha firmato un’ordinanza che dispone l’ampliamento dei posti disponibili nei dormitori cittadini per l’accoglienza delle persone senza dimora.Il provvedimento è attivo da questa notte e fino alle ore 8 di lunedì. 🔗 Leggi su Baritoday.it
