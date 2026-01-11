Emergenza freddo a Bari ampliati i posti nei dormitori | 32 letti in più fino al 12 gennaio

A Bari, in risposta alle prolungate condizioni di freddo, il Comune ha ampliato temporaneamente i posti nei dormitori cittadini, aggiungendo 32 letti fino al 12 gennaio. Questa misura, firmata dal sindaco Vito Leccese, mira a garantire un sostegno più efficace alle persone senza dimora durante le ondate di gelo, assicurando loro un riparo adeguato nelle notti più fredde.

