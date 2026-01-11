Elkann trova un tesoro nell' auto usata
Exor, attraverso un portale americano di vendita di auto usate, sta ottenendo risultati finanziari superiori rispetto alla partecipata Stellantis. Questa situazione rappresenta un paradosso, evidenziando come un settore digitale possa rappresentare una fonte di profitto più significativa rispetto alle tradizionali attività industriali automobilistiche. Un esempio di come le nuove strategie digitali possano influenzare positivamente il profitto di grandi gruppi come Exor.
Un paradosso. Anzi, una sorta di beffarda ironia del destino. Exor fa quasi più soldi con un portale americano di vendite di auto usate online che non con la partecipata Stellantis. Il portale si chiama Carvana ed è quotato a Wall Street: la holding olandese, tramite il fondo Lingotto, vi ha investito 50 milioni di dollari nel marzo 2023, comprando 5 milioni di azioni; che oggi valgono la bellezza di 1,39 miliardi: una plusvalenza latente da record, probabilmente uno degli investimenti finanziari più redditizi di sempre per la finanziaria guidata da John Elkann (in foto). Il tutto mentre nel frattempo Stellantis crollava in Borsa lasciando sul campo, in soli 20 mesi, circa 40 miliardi di valore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
