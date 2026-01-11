Elisabetta Cocciaretto si è qualificata per il WTA 250 di Hobart 2026, uno degli ultimi tornei prima degli Australian Open. La sua partecipazione rappresenta un'importante occasione di preparazione in vista del primo Slam della stagione, contribuendo al suo percorso di crescita nel circuito femminile.

Qualificazione centrata per Elisabetta Cocciaretto al WTA 250 di Hobart, uno dei due ultimi appuntamenti del circuito femminile prima degli Australian Open. La marchigiana s’impone per 6-3 7-5 sulla lettone Darja Semenistaja per 6-3 7-5 e comincia, dunque, con un po’ di fiducia il 2026. Primo parziale forse un po’ meno netto del suo effettivo risultato, perché Cocciaretto si trova a dover annullare una palla break nel primo game e un’altra nel terzo, oltre a dover uscire dai guai ai vantaggi nel quinto. Nel sesto, però, quasi improvvisamente riesce a pescare il break a 15 che le vale il 4-2, e che poi la porta fino al 6-3. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Elisabetta Cocciaretto si qualifica per il WTA di Hobart 2026

Leggi anche: WTA Auckland 2026, Elisabetta Cocciaretto ai nastri di partenza per scalare la classifica mondiale

Leggi anche: WTA Auckland 2026, Elisabetta Cocciaretto piega in due set Parks ed approda agli ottavi

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

WTA Hobart 2026, festa doppia per Cocciaretto: qualificata e con un’avversaria alla portata nel tabellone principale; Il primo ranking Wta del 2026; Tennis, Cobolli sconfitto: Italia fuori dalla United Cup. Cocciaretto vola agli ottavi nel WTA 250 in Nuova Zelanda; Cocciaretto si arrende ad Auckland: Linette la supera in 3 set.

Elisabetta Cocciaretto si qualifica per il WTA di Hobart 2026 - Qualificazione centrata per Elisabetta Cocciaretto al WTA 250 di Hobart, uno dei due ultimi appuntamenti del circuito femminile prima degli Australian ... oasport.it