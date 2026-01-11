Elezioni comunali a Cava Giordano | La sanità è uno dei punti cardine del programma

Durante la campagna elettorale a Cava de' Tirreni, Raffaele Giordano sottolinea l'importanza della sanità come uno dei principali punti del suo programma. Il candidato a sindaco si impegna a promuovere interventi concreti per migliorare i servizi sanitari e rispondere alle esigenze della comunità locale, contribuendo così allo sviluppo e al benessere della città.

Il candidato a sindaco di Cava de' Tirreni Raffaele Giordano scalda i muscoli ed accende il dibattito politico, affrontando temi di importanza nevralgica per la città. Da ieri Cava è tappezzata di manifesti, che accendono i riflettori su una questione molto importante come la tutela sanitaria. 🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

