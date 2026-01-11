Elezioni comunali a Cava Giordano | La sanità è uno dei punti cardine del programma
Durante la campagna elettorale a Cava de' Tirreni, Raffaele Giordano sottolinea l'importanza della sanità come uno dei principali punti del suo programma. Il candidato a sindaco si impegna a promuovere interventi concreti per migliorare i servizi sanitari e rispondere alle esigenze della comunità locale, contribuendo così allo sviluppo e al benessere della città.
Il candidato a sindaco di Cava de' Tirreni Raffaele Giordano scalda i muscoli ed accende il dibattito politico, affrontando temi di importanza nevralgica per la città. Da ieri Cava è tappezzata di manifesti, che accendono i riflettori su una questione molto importante come la tutela sanitaria. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Elezioni comunali a Cava, Giordano: "La sanità è uno dei punti cardine del programma" - Il candidato sindaco: "Sarà importante la salvaguardia del nostro ospedale, in particolare della funzionalità del pronto soccorso che deve dare risposte immediate alle problematiche di emergenza- salernotoday.it
