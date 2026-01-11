Ecco la nuova scuola si realizza un sogno
Ieri, la comunità di Roccamalatina ha celebrato l’inaugurazione della nuova scuola primaria, un'importante tappa per il territorio. Con la presenza di numerosi cittadini, si è concretizzato un progetto atteso da tempo, che ora accoglie circa novanta studenti. Un momento di crescita e di speranza per il futuro educativo della zona, segnando un passo importante verso il miglioramento delle strutture scolastiche locali.
Momento speciale ieri per tutta la comunità di Roccamalatina e non solo. Un "sogno che si avvera". In centinaia, infatti, hanno assistito all’inaugurazione della nuova scuola primaria che proprio dal post vacanze natalizie sta ospitando una novantina di alunni. L’edificio è stato rifatto ex novo (tranne il locale della mensa, che comunque è stato riqualificato) e, a fornire tutti i dettagli, è lo stesso sindaco di Guiglia e presidente dell’Unione Terre di Castelli, Iacopo Lagazzi. "La nuova scuola fa parte parte dell’Istituto Comprensivo Montecuccoli e l’abbiamo chiamata ’Tra i Sassi’ perché sorge tra i Sassi di Roccamalatina e il Sasso di Sant’Andrea. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
