Eccellenza Il Pietracuta fa tutto in extremis Rimonta e batte la Sampierana

Nel match tra Pietracuta e Sampierana, i padroni di casa hanno ottenuto una vittoria in extremis, rimontando il risultato e vincendo 2-1. La partita si è conclusa con i gol di Valli Casadei e Zannoni, che hanno permesso al Pietracuta di conquistare i tre punti. Un risultato importante per la squadra locale, che ha dimostrato determinazione e carattere nel finale.

Pietracuta 2 Sampierana 1 PIETRACUTA: Amici, Valli Casadei (37' st Proverbio), Giocondi, Mani, Fabbri, Pasolini, Zannoni (27' st Sapori), Capicchioni, Osayande, Lazzari (27' st Bernardi), Giacopetti. A disp.: Giardini, Valentini, Angelini, Mazza, Pacini. All.: R.Cevoli. SAMPIERANA: Ravaioli, Crociati, Bolognesi, Corzani (25' st Cangini), Rossi, Lorusso, Quercioli (1' st Montesi), Petrini, Di Novella (35' st Pungelli), S.Braccini, Ariyo (30' st Pieri). A disp.: Zamagni, Conficoni, Cangini, Narducci, D.Braccini, Pippi. All.: Belli. Arbitro: Simone Clemente di Ravenna. Assistenti: Salvatore Meli di Ferrara e Riccardo Franzoni di Bologna.

