È ufficiale | la cabinovia non si farà mai

È stata confermata la decisione di non realizzare più la cabinovia, come annunciato dall'assessore alle Politiche finanziarie Bertoli e commentato da Laura Famulari, vicepresidente del consiglio comunale del Partito Democratico. Questa comunicazione chiarisce la posizione dell'amministrazione sulla questione, segnando una svolta rispetto alle precedenti interlocuzioni sul progetto. La decisione rappresenta un punto fermo nelle politiche comunali e nelle future strategie urbanistiche della città.

"Adesso è ufficiale: la cabinovia non si farà mai". Laura Famulari, vicepresidente del consiglio comunale e membro del Partito democratico, commenta così le dichiarazioni rilasciate dall'assessore comunale alle Politiche finanziarie Bertoli nell'intervista uscita su Il Piccolo questa mattina.

