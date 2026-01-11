È ufficiale | la cabinovia non si farà mai

È stata confermata la decisione di non realizzare più la cabinovia, come annunciato dall'assessore alle Politiche finanziarie Bertoli e commentato da Laura Famulari, vicepresidente del consiglio comunale del Partito Democratico. Questa comunicazione chiarisce la posizione dell'amministrazione sulla questione, segnando una svolta rispetto alle precedenti interlocuzioni sul progetto. La decisione rappresenta un punto fermo nelle politiche comunali e nelle future strategie urbanistiche della città.

