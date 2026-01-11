E’ testacoda per i granata Ecco i due nuovi difensori

Il Pontedera si prepara alla sfida contro la capolista Arezzo, una partita molto difficile e impegnativa. Dopo le recenti voci di mercato, il focus dei giocatori è esclusivamente sull’incontro, senza distrazioni. Sono stati annunciati i due nuovi difensori, pronti a contribuire alla squadra in questa trasferta complessa. La concentrazione e l’impegno saranno fondamentali per affrontare al meglio questa importante sfida di campionato.

Stop alle voci di mercato. Almeno per 90’, testa e orecchie dei giocatori del Pontedera devono essere concentrati soltanto sull’evento che li chiama in causa: la difficilissima (se non proibitiva) trasferta in casa della capolista Arezzo. Un autentico testacoda visto che i granata sono ultimi. La settimana è stata agitata dagli immancabili spifferi di campagna acquisti, e per quanto riguarda gli ingressi ci sarebbero i nomi dei due difensori centrali che probabilmente già domani arriveranno a rinforzare la rosa: uno è il giovanissimo belga Jeremy Mbambi, che compirà 18 anni il 4 maggio prossimo, nazionale under 18 del Belgio, in forza al Pisa e ieri nella lista dei nerazzurri partiti per Udine. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - E’ testacoda per i granata. Ecco i due nuovi difensori Leggi anche: Due difensori in uscita nel mercato di gennaio Leggi anche: Calciomercato Milan, difensori in scadenza nel 2026: ecco le opportunità

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.