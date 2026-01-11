Immaginare il “Cantico delle creature” come un messaggio di rispetto e cura per la Terra offre una nuova prospettiva sulla poetica di Francesco. Un grande divulgatore analizza questa possibile interpretazione, invitandoci a riflettere sulla nostra responsabilità ambientale. In una giornata luminosa, scegliamo di arrivare a piedi, simbolo di rispetto e attenzione per il nostro pianeta, in un gesto semplice ma significativo.

È una bellissima giornata e una volta tanto abbiamo deciso di raggiungere a piedi il luogo di un appuntamento. Per fortuna abbiamo dimenticato a casa il telefonino o giace scarico nella borsa e allora possiamo alzare gli occhi dagli schermi che catturano ormai perennemente la nostra attenzione e scoprire la piacevolezza del sole che ci scalda il viso. Il Papa sulla tomba di San Francesco: un messaggio di speranza per il mondo X Leggi anche › "La versione degli alberi" di Stefano Mancuso: la recensione di Serena Dandini Così ci accorgiamo del cielo azzurro e magari anche degli esseri umani che ci circondano non solo come estranei ma come compagni di questo strano viaggio sul pianeta Terra.

© Iodonna.it - E se, nel “Cantico delle creature”, Francesco avesse voluto insegnare proprio a noi rispetto e protezione della Terra? Lo rilegge da questo punto di vista un grande divulgatore

