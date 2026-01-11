E’ rottura con il Liverpool Spalletti se la ride | benvenuto Chiesa

Il trasferimento di Federico Chiesa alla Juventus sta suscitando grande interesse sia in Italia che in Inghilterra. La possibile rottura con il Liverpool e le conseguenze per le squadre coinvolte sono al centro delle discussioni, mentre Spalletti commenta con un sorriso. Un cambiamento che potrebbe influenzare gli equilibri del calcio italiano e internazionale, aprendo nuovi scenari per il futuro del calciatore.

