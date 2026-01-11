E’ rottura con il Liverpool Spalletti se la ride | benvenuto Chiesa

Da sportface.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il trasferimento di Federico Chiesa alla Juventus sta suscitando grande interesse sia in Italia che in Inghilterra. La possibile rottura con il Liverpool e le conseguenze per le squadre coinvolte sono al centro delle discussioni, mentre Spalletti commenta con un sorriso. Un cambiamento che potrebbe influenzare gli equilibri del calcio italiano e internazionale, aprendo nuovi scenari per il futuro del calciatore.

Il possibile trasferimento di Federico Chiesa alla Juventus sta facendo discutere tutta Italia, ma anche in Inghilterra ne parlano moltissimo. Federico Chiesa è un calciatore eccezionale, che nel corso della sua carriera ha dimostrato tra club e Nazionale Italiana di poter fare davvero la differenza in mezzo al campo. Fino, almeno, all’infortunio grave che lo . 🔗 Leggi su Sportface.itImmagine generica

Leggi anche: Sconfessare il passato e dare un’ala a Spalletti: la Juventus rivuole Chiesa, la trattativa con il Liverpool va avanti

Leggi anche: Chiesa alla Juventus: Fede spinge per il ritorno con Chiellini-Spalletti. Il via libera arriva se…

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.