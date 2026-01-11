E’ rottura con il Liverpool Spalletti se la ride | benvenuto Chiesa
Il trasferimento di Federico Chiesa alla Juventus sta suscitando grande interesse sia in Italia che in Inghilterra. La possibile rottura con il Liverpool e le conseguenze per le squadre coinvolte sono al centro delle discussioni, mentre Spalletti commenta con un sorriso. Un cambiamento che potrebbe influenzare gli equilibri del calcio italiano e internazionale, aprendo nuovi scenari per il futuro del calciatore.
Il possibile trasferimento di Federico Chiesa alla Juventus sta facendo discutere tutta Italia, ma anche in Inghilterra ne parlano moltissimo. Federico Chiesa è un calciatore eccezionale, che nel corso della sua carriera ha dimostrato tra club e Nazionale Italiana di poter fare davvero la differenza in mezzo al campo. Fino, almeno, all’infortunio grave che lo . 🔗 Leggi su Sportface.it
Leggi anche: Sconfessare il passato e dare un’ala a Spalletti: la Juventus rivuole Chiesa, la trattativa con il Liverpool va avanti
Leggi anche: Chiesa alla Juventus: Fede spinge per il ritorno con Chiellini-Spalletti. Il via libera arriva se…
Leoni: «Nessuna offerta concreta dai club italiani in estate, il Liverpool è stata la scelta migliore» A Sportweek: «La rottura del crociato Mi sono reso conto subito che fosse quel tipo infortunio. A me stesso, dico: sarà successo per farmi diventare più forte». htt - facebook.com facebook
L’incidente che cambiò il look di Paul McCartney Il 26 dicembre 1965 Paul McCartney ebbe un incidente mentre faceva un giro in ciclomotore a Wirral, vicino a Liverpool, che gli provocò la rottura di un dente e una ferita al labbro superiore. Sotto la luna pi x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.