È morto il ’signore’ del cinema La città piange Francesco Debolini

È venuto a mancare Francesco Debolini, stimato imprenditore senese e membro della Contrada del Drago. Figura di rilievo nel panorama cinematografico locale, Debolini ha contribuito con la sua famiglia alla crescita e alla promozione del cinema a Siena. La città si unisce al cordoglio per la perdita di una persona che ha lasciato un’impronta significativa nel settore.

E' scomparso Francesco Debolini, imprenditore senese della Contrada del Drago, che con la sua famiglia ha scritto e continua a scrivere pagine importanti del cinema a Siena. Classe 1941, comincia dal padre il connubio dei Debolini con il grande schermo: dal Supercinema, diventato poi Metropolitan, in piazza Umberto I, oggi Matteotti, fino al cinema Smeraldo di via Pantaneto, diventato poi Fiamma. Una famiglia che ha sempre avuto per vocazione lo spettacolo, anche e soprattutto in momenti non facili per il settore, con l'avvento delle televisioni prima e poi dei canali tematici. Anzi, mettendo assieme idee e iniziative come la gestione oggi di tre spazi: il Metropolitan, l'Odeon e l'Alessandro VII.

