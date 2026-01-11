È lì apposta questa faccia di me***a | il video della giornalista insultata dai Propal
Il Giornale ha diffuso il video dell'aggressione a Giulia Sorrentino, giornalista coinvolta nel corteo ProPal di sabato a Milano. L'episodio ha suscitato attenzione e riflessione sulla sicurezza dei giornalisti durante manifestazioni pubbliche. La registrazione mostra i momenti dell'incidente, evidenziando le tensioni e le conseguenze di tali episodi.
Il Giornale ha pubblicato il video dell'aggressione della giornalista Giulia Sorrentino durante il corteo ProPal sabato a Milano. “Ma chi ti vuole, chi ti guarda”Mentre dagli altoparlanti, in mezzo alle bandiere del sindacato di base Cub, si sente “Fuori i sionisti dal corteo”, la cronista viene. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Leggi anche: Pro Pal, giornalista insultata al corteo: "Questa faccia di m***a qui non ci deve stare"
Leggi anche: Corteo Pro Pal, giornalista insultata al corteo: "Questa faccia di m***a qui non ci deve stare"
Profilo tutto sommato interessante. Peccato che non sia neanche presente nella lista dei graditi a Sarri. Probabilmente neanche nei suoi incubi per caratteristiche. Con l'augurio faccia bene con questa maglia, sembra però un'operazione quasi fatta apposta... x.com
“In India si perde molta gente. È un paese fatto apposta per questo”. Così Antonio Tabucchi ci accompagna in “Notturno indiano”, romanzo breve e vertiginoso in cui un viaggiatore cerca un amico scomparso (o forse se stesso). Un’India “notturna”, in cui la luc - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.