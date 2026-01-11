È lì apposta questa faccia di me***a | il video della giornalista insultata dai Propal

Il Giornale ha diffuso il video dell'aggressione a Giulia Sorrentino, giornalista coinvolta nel corteo ProPal di sabato a Milano. L'episodio ha suscitato attenzione e riflessione sulla sicurezza dei giornalisti durante manifestazioni pubbliche. La registrazione mostra i momenti dell'incidente, evidenziando le tensioni e le conseguenze di tali episodi.

