È lì apposta questa faccia di me***a | il video della giornalista insultata dai Propal

Da milanotoday.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Giornale ha diffuso il video dell'aggressione a Giulia Sorrentino, giornalista coinvolta nel corteo ProPal di sabato a Milano. L'episodio ha suscitato attenzione e riflessione sulla sicurezza dei giornalisti durante manifestazioni pubbliche. La registrazione mostra i momenti dell'incidente, evidenziando le tensioni e le conseguenze di tali episodi.

Il Giornale ha pubblicato il video dell'aggressione della giornalista Giulia Sorrentino durante il corteo ProPal sabato a Milano. “Ma chi ti vuole, chi ti guarda”Mentre dagli altoparlanti, in mezzo alle bandiere del sindacato di base Cub, si sente “Fuori i sionisti dal corteo”, la cronista viene. 🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Pro Pal, giornalista insultata al corteo: "Questa faccia di m***a qui non ci deve stare"

Leggi anche: Corteo Pro Pal, giornalista insultata al corteo: "Questa faccia di m***a qui non ci deve stare"

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.