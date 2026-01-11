È Cutrone il rinforzo in attacco operazione a sorpresa

Patrick Cutrone si prepara a trasferirsi in una nuova squadra di Serie A, cercando spazio in attacco. Dopo aver incontrato difficoltà con il Parma, dove trova pochi minuti alle spalle di Pellegrino, l’attaccante potrebbe approdare in un club che gli consenta di competere con maggior continuità nella seconda parte del campionato. La trattativa rappresenta una soluzione per il calciatore e un’opportunità per il nuovo club di rafforzare il reparto offensivo.

Patrick Cutrone è pronto a cambiare maglia in Serie A con il centravanti del Parma che, chiuso da Pellegrino in casa emiliana, potrebbe trovare una nuova sistemazione in vista della seconda parte di campionato. Cutrone cambia maglia in Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it Classe 1998, l’ex giocatore del Milan potrebbe cambiare maglia nei prossimi giorni. Stando a quanto affermato da Sky Sport la punta sarebbe in contatto con un club che potrebbe rilevare il suo cartellino fino al termine della stagione. Colpo Cutrone in Serie A, affare in arrivo. Attualmente in prestito dal Como, l’attaccante potrebbe passare alla squadra allenata da Daniele De Rossi per cercare di migliorare la batteria di attaccanti a sua disposizione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

