Due uomini picchiati alla stazione Termini uno è in fin di vita | in quattro fermati dalla polizia

Nella serata del 10 gennaio, due uomini sono stati vittime di un'aggressione presso la stazione Termini di Roma. Uno di loro si trova in condizioni critiche e in fin di vita. La polizia ha fermato quattro persone in relazione all’evento. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto per fare luce sull’episodio e garantire la sicurezza nella zona.

Due uomini sono stati aggrediti brutalmente ieri sera, 10 gennaio, vicino alla stazione Termini di Roma e uno si trova in ospedale in gravissime condizioni. Il primo – ricoverato in fin di vita – è stato picchiato per diversi minuti in una grave aggressione subita intorno alle 22: 15 in via Giolitti a Roma, vicino alla stazione Termini. L'uomo è stato accerchiato da più persone, picchiato violentemente e poi lasciato in una pozza di sangue prima che arrivassero soccorsi e forze dell'ordine. Poco dopo, intorno alle 23, si è verificata sempre nella stessa zona della stazione – in via Manin – un'altra aggressione, questa volta ai danni di un rider.

