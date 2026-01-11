Due aggressioni vicino alla stazione Termini a Roma gravissimo un funzionario ministeriale

Nella zona di Termini a Roma, due aggressioni nelle ultime ore hanno coinvolto un funzionario ministeriale, che si trova in condizioni gravissime. Le forze dell’ordine hanno avviato da sabato sera un’ampia operazione di indagine per identificare i responsabili e garantire la sicurezza nell’area. La vicenda ha suscitato attenzione e preoccupazione tra residenti e cittadini.

Da sabato sera è scattata una vasta operazione delle forze dell'ordine nell'area per risalire ai responsabili.

