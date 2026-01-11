Droga nella buca delle lettere | arrestato

Un uomo di 28 anni albanese è stato arrestato dopo che le forze dell’ordine hanno scoperto droga nascosta nella cassetta delle lettere davanti alla sua abitazione. La scoperta ha portato all’arresto del soggetto, già noto alle autorità, dimostrando come anche i nascondigli apparentemente insospettabili possano non essere sufficienti a sfuggire ai controlli.

La cocaina era nascosta nella cassetta delle lettere, fuori dell’abitazione dell’uomo. Un nascondiglio all’apparenza insospettabile ma che non è bastato a evitare a un 28enne albanese, vecchia conoscenza delle forze dell’ordine, di finire nei guai e quindi di essere arrestato. È proprio lì, all’interno della buca della posta, che i carabinieri hanno rinvenuto oltre 200 grammi di sostanza stupefacente, in parte già suddivisa in dosi, nel corso di una perquisizione personale e domiciliare scattata dopo un controllo su strada avvenuto nei giorni scorsi a Coriano. L’operazione si inserisce nell’ambito dei controlli straordinari disposti, per tutto il periodo delle festività, dai carabinieri della stazione di Coriano, con il supporto del nucleo operativo e radiomobile-sezione operativa della compagnia di Riccione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

