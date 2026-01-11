Droga e pistole a Matierno | le indagini si allargano dopo l' arresto del 25enne

Le indagini a Matierno si estendono dopo l’arresto di un 25enne trovato in possesso di pistole clandestine, droga e denaro. L’episodio potrebbe rappresentare un elemento di un quadro più ampio legato a traffico di sostanze stupefacenti e criminalità armata nella zona. Le forze dell’ordine continuano le verifiche per comprendere eventuali collegamenti e approfondire il contesto di questa attività.

