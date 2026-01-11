Dramma sfiorato sulla Cilentana | albero crolla su un' auto in movimento
Questa mattina sulla strada Cilentana, tra Agropoli Sud e Agropoli Nord, un albero è crollato improvvisamente sulla carreggiata, colpendo un'auto in transito. L’incidente poteva avere conseguenze più gravi, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. L’evento ha richiamato l’attenzione sulla sicurezza delle aree verdi lungo le strade regionali e sulla necessità di interventi di manutenzione preventiva.
Dramma sfiorato, questa mattina, lungo la Cilentana, tra gli svincoli di Agropoli Sud e Agropoli Nord, dove un'automobile (Jeep Renegade) è stata improvvisamente colpita da un albero che si crollato sulla carreggiata. I soccorsiI rami hanno preso in pieno la vettura sul lato anteriore del. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
