Dramma sfiorato sulla Cilentana | albero crolla su un' auto in movimento

Questa mattina sulla strada Cilentana, tra Agropoli Sud e Agropoli Nord, un albero è crollato improvvisamente sulla carreggiata, colpendo un'auto in transito. L’incidente poteva avere conseguenze più gravi, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. L’evento ha richiamato l’attenzione sulla sicurezza delle aree verdi lungo le strade regionali e sulla necessità di interventi di manutenzione preventiva.

