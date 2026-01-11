Dove vedere Inter-Napoli streaming LIVE gratis e diretta TV Serie A

Dove vedere Inter-Napoli, streaming LIVE gratis e diretta TV Serie A Questa sera alle ore 20.45, allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, si gioca Inter-Napoli, incontro valido per la 20ª giornata di Serie A. Di seguito le opzioni disponibili per seguire la partita in diretta, sia in streaming che in televisione, con dettagli su come accedere ai diversi canali e piattaforme.

Questa sera alle ore 20.45 allo stadio "Giuseppe Meazza" di Milano si disputerà il match Inter-Napoli, valevole per la 20.a giornata (1.a del girone di ritorno) del campionato di Serie A che vede in classifica le due squadre rispettivamente al primo e terzo posto con 42 e 38 punti.

Dove vedere Inter-Napoli in tv e streaming: Dazn o Sky, orario e dettagli - La partita non sarà visibile su Sky in modalità lineare, ma gli abbonati potranno accedere all’app DAZN direttamente dalla sezione ... milanosportiva.com

Dove vedere Inter-Napoli, diretta tv e streaming del match - Napoli sarà visibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone. passioneinter.com

