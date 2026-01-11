Dove vedere Barcellona-Real Madrid streaming LIVE gratis e diretta TV Supercoppa spagnola

Dove seguire in diretta streaming gratuito e in TV la finale di Supercoppa spagnola tra Barcellona e Real Madrid, in programma questa sera alle ore 20 (le 22 locali) allo “King Abdullah Sports City” di Gedda, Arabia Saudita. Ecco le opzioni disponibili per seguire l’evento in modo legale e senza costi aggiuntivi.

Questa sera alle ore 20 (le 22 locali) al "King Abdullah Sports City"di Gedda (Arabia Saudita) si disputerà il match Barcellona-Real Madrid, valevole per la finale di Supercoppa spagnola. Nelle due semifinali, la squadra blaugrana ha schianto l'Athletic Bilbao per 5-0, mentre i Blancos hanno avuto la meglio sui cugini dell'Atletico Madrid con il risultato .

