Dove si trova il Grand Canyon italiano con antiche e affascinanti rocce rosse
I Brent de l’Art, situati in Valbelluna, sono canyon di rocce rosse scolpite dal fiume Ardo. Questo fenomeno geologico, noto come il “Grand Canyon italiano,” si distingue per le sue antiche formazioni e il paesaggio suggestivo. Ideale da visitare durante la stagione invernale, rappresenta una testimonianza naturale di grande valore, offrendo un’esperienza di scoperta e contemplazione del territorio.
