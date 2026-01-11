Doppio ko La Fortitudo si perde in attacco

La Fortitudo Bologna perde in trasferta contro la Tezenis Verona con il punteggio di 78-60. La squadra felsinea ha incontrato difficoltà in attacco, evidenziando limiti nella produzione offensiva. Risultato che riflette una partita equilibrata, in cui la Tezenis ha mantenuto il controllo del gioco. La prossima sfida sarà importante per analizzare le aree di miglioramento e ritrovare fiducia in vista dei prossimi incontri.

Rossotono New Virtus Mesagne saluta Alex Clement giovane atleta classe 2008 che in questa prima parte di stagione, con la formula del doppio tesseramento con la Società Fortitudo Francavilla, ha esordito con la nostra maglia nel campionato di Serie C. D - facebook.com facebook

