Doppio ko La Fortitudo si perde in attacco
La Fortitudo Bologna perde in trasferta contro la Tezenis Verona con il punteggio di 78-60. La squadra felsinea ha incontrato difficoltà in attacco, evidenziando limiti nella produzione offensiva. Risultato che riflette una partita equilibrata, in cui la Tezenis ha mantenuto il controllo del gioco. La prossima sfida sarà importante per analizzare le aree di miglioramento e ritrovare fiducia in vista dei prossimi incontri.
SCALIGERA 78 FORTITUDO BOLOGNA 60 TEZENIS: Zampini 13, Bolpin 13, Ambrosin 11, Serpilli 6, Poser 4, Baldi Rossi 15, Johnson 5, Mcgee 6, Spanghero, Monaldi 5, Pittana ne, Mecenero ne. All. Cavina. FLATS SERVICE BOLOGNA: Fantinelli 5, Della Rosa 6, Sarto 2, Anumba, Sorokas 17, Perkovic 9, Guaiana 8, De Vico 6, Moretti 7, Gamberini ne. All. Caja. Arbitri: Giovannetti, Foti, Lupelli. Note: parziali 20-15, 40-32, 57-44. Tiri da due: Verona 1727; Fortitudo 1429. Tiri da tre: 1132; 223. Tiri liberi: 1114; 2630. Rimbalzi: 31; 39. La Fortitudo cade a Verona, nella sfida di alta classifica e conferma il mal di trasferta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Fortitudo: il 2025 si chiude con il ko a Rieti
Leggi anche: Serie A2, piove sul bagnato. Mazzola sotto i ferri, tornerà solo in primavera. La Fortitudo si spegne in volata. E Caja adesso perde pure Harris
Fortitudo: il 2025 si chiude con il ko a Rieti - 62 al termine di una serata drammatica dall’arco dei tre punti (3/29) e caratterizzata, come se non bastasse, dall’ennesimo infortuni ... ilrestodelcarlino.it
Rossotono New Virtus Mesagne saluta Alex Clement giovane atleta classe 2008 che in questa prima parte di stagione, con la formula del doppio tesseramento con la Società Fortitudo Francavilla, ha esordito con la nostra maglia nel campionato di Serie C. D - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.