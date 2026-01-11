Doppio accoltellamento in piazza Libertà | coppia di giovani a Cattinara

In piazza Libertà a Cattinara si è verificato un doppio episodio di accoltellamento che ha coinvolto una coppia di giovani. Sono passati appena 11 giorni dall'inizio dell’anno e, purtroppo, questo rappresenta il terzo episodio di violenza con armi bianche registrato in città. La situazione richiede attenzione e approfondimenti per comprendere le cause e garantire la sicurezza della comunità.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.