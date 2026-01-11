Doppio accoltellamento in piazza Libertà | coppia di giovani a Cattinara
In piazza Libertà a Cattinara si è verificato un doppio episodio di accoltellamento che ha coinvolto una coppia di giovani. Sono passati appena 11 giorni dall'inizio dell’anno e, purtroppo, questo rappresenta il terzo episodio di violenza con armi bianche registrato in città. La situazione richiede attenzione e approfondimenti per comprendere le cause e garantire la sicurezza della comunità.
Sono passati 11 giorni dall'inizio dell'anno e sono già tre le vittime di altrettanti episodi di accoltellamento registrati in città. Dopo la brutale aggressione ai danni di un 23enne di nazionalità marocchina, raggiunto da due fendenti in via Foscolo nei giorni scorsi e ricoverato per la. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
