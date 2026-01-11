Dopo l’eliminazione del sussidio grillino si sono moltiplicati gli assegni d’invalidità
Dopo la riduzione del sussidio grillino, si è osservato un aumento degli assegni di invalidità, con il maggior incremento tra il 2022 e il 2024. In particolare, il Mezzogiorno ha registrato circa 500.000 pensioni in più rispetto al Nord, evidenziando una dinamica significativa nel panorama delle prestazioni assistenziali nel paese.
Il maggior incremento è stato registrato tra il 2022 e il 2024. Il Mezzogiorno eroga 500.000 pensioni in più rispetto al Nord. C’è un’arte tutta italiana che non conosce crisi, recessioni né vincoli europei: l’arte di arrangiarsi. È una disciplina trasversale, insegnata informalmente, perfezionata nei decenni. Cambiano i governi, cambiano i sussidi, cambiano perfino i nomi delle misure di welfare. Ma la capacità di aggiustarsi resta. E quando un rubinetto si chiude, un altro - miracolosamente - inizia a gocciolare. 🔗 Leggi su Laverita.info
