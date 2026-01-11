Dopo l’eliminazione del sussidio grillino si sono moltiplicati gli assegni d’invalidità

Dopo la riduzione del sussidio grillino, si è osservato un aumento degli assegni di invalidità, con il maggior incremento tra il 2022 e il 2024. In particolare, il Mezzogiorno ha registrato circa 500.000 pensioni in più rispetto al Nord, evidenziando una dinamica significativa nel panorama delle prestazioni assistenziali nel paese.

