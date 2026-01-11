Dopo l’arresto di Can Yaman il suo allenatore rompe il silenzio | La tossicodipendenza non può essere vera

Dopo l’arresto e il rilascio di Can Yaman in Turchia, il suo allenatore ha commentato l’accaduto, sottolineando che “la tossicodipendenza non può essere vera”. La vicenda ha suscitato molte discussioni sui social e sui media, alimentando il gossip sulla vita privata dell’attore. Nel frattempo, Yaman è apparso recentemente in un’intervista pre-registrata a “C’è posta per te”, mantenendo il suo riserbo.

L'arresto e il successivo rilascio di Can Yaman in Turchia, nell'ambito di un' operazione antidroga, hanno acceso un acceso dibattito mediatico e le inevitabili battute sullo stile di vita della star di Sandokan, che tra l'altro proprio ieri è apparso a C'è posta per te, in un intervento pre-registrato. A prendere posizione è Emiliano Novelli, stunt coordinator romano che ha seguito Yaman per mesi durante la preparazione fisica di Sandokan. In un'intervista a Il Messaggero, Novelli si dice sorpreso dalla notizia e sostiene che, per come lo ha conosciuto e allenato, gli risulta difficile credere a un coinvolgimento dell'attore con sostanze stupefacenti.

