Dopo i Labubu il Mirumi il robot da borsetta è il nuovo assurdo must have

Dopo i Labubu, il Mirumi si presenta come il nuovo accessorio insolito da portare con sé. Si tratta di un piccolo robot da borsa, che segue la tendenza di arricchire gli accessori con oggetti divertenti e originali. In un 2024 caratterizzato da novità e sperimentazioni, questa moda continua a spingere verso scelte sempre più giocose e sorprendenti, mantenendo comunque uno stile sobrio e innovativo.

Nuovo anno, nuova tendenza, ancora più assurda delle precedenti. La moda continua a richiedere di appesantire le borsette con accessori strambi e giocosi. Dopo i Labubu, che hanno scatenato una vera e propria mania, arrivano i Mirumi. Ancora una volta, una specie di peluche da appendere alla borsa, ma stavolta robotici, in grado di muoversi e salutare i passanti. Che cos’è il Mirumi, il robot peloso da borsetta. Dal Giappone è in arrivo una nuova tendenza. Un prodotto che mischia moda e tecnologia, con un pizzico di gioco e anche un certo richiamo all’horror. Si chiama Mirumi, crasi tra le parole “miru” e “nuigurumi” che in giapponese significano rispettivamente guardare e peluche. 🔗 Leggi su Dilei.it

