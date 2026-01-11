Dopo i funerali fanno l’autopsia sui morti a Crans-Montana

A Crans-Montana, i pm italiani richiedono l’autopsia sui sei giovani deceduti a Capodanno, dopo aver partecipato ai funerali. L’obiettivo è chiarire le cause della tragedia e raccogliere elementi utili alle indagini. Moretti ha precisato che la porta di servizio rimane chiusa, mantenendo riservate le procedure in corso. L’esame autoptico rappresenta un passo importante per comprendere meglio la vicenda e fare chiarezza sulle circostanze.

Dopo i funerali, i pm italiani chiedono di eseguire esami sui sei ragazzi morti a Capodanno. Moretti: «Porta di servizio chiusa». Qualcosa non torna nella tragica morte dei ragazzi di Crans-Montana. Alcuni corpi non presentavano bruciature e, altri, sono stati trovati senza vita all’esterno del locale. La procura Svizzera non aveva disposto alcuna autopsia, nemmeno nei casi in cui erano stati i familiari a chiedere spiegazioni. Ora, invece, l’inchiesta parallela avviata in Italia vuole fare chiarezza. La procura di Roma, che ha aperto il fascicolo contro ignoti, vuole accertare i fatti e le responsabilità che, nella notte di Capodanno, hanno portato all’incendio del locale Le Constellation, a Crans-Montana, che ha causato la morte di 40 giovanissimi - di cui sei italiani - e il ferimento per ustioni gravi di altri 116; la linea condivisa è quella di far analizzare attentamente i resti delle giovani vittime per comprendere, con esattezza, le cause della morte. 🔗 Leggi su Laverita.info

