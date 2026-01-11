Dopo aver scoperto che la moglie è tornata al suo paese senza nemmeno una parola Fernando parte senza una meta e assume una nuova identità in Portogallo
Dopo la scomparsa improvvisa della moglie, Fernando decide di partire senza una destinazione precisa, assumendo una nuova identità in Portogallo. La sua scelta nasce dalla volontà di ricominciare e di affrontare un percorso personale di trasformazione. Questa storia, ambientata tra dramma e commedia, esplora le sfumature delle scelte individuali e il desiderio di rinascita, in un contesto di mistero e di incontri inattesi.
L A VILLA PORTOGHESE Genere: commedia drammatica??? Regia: Avelina Prat. Con Manolo Solo, Maria De Medeiros, Branka Katic, Rita Cabaço, Xavi Mira “The Odyssey”, il teaser trailer del nuovo film di Christopher Nolan X Leggi anche › “No Other Choice – Non c’e? altra scelta”: la recensione del film Quando la moglie straniera di Fernando, mite cartografo di Barcellona, sparisce senza una spiegazione (la polizia lo informa che la donna ha varcato il confine ed è tornata in patria), l’uomo sceglie di fare lo stesso: parte senza una meta, oltrepassa una frontiera e, grazie a un incontro fortuito, assume un’altra identità (in questa favola tutti ne hanno in serbo almeno un paio). 🔗 Leggi su Iodonna.it
