Donna vende abusivamente cibo nel parco a Torino | sequestrati 15 kg di alimenti sanzione di 5.164 euro

Durante un controllo nel parco Aurora a Torino, la polizia di Stato ha scoperto una donna che vendeva cibo in modo abusivo. Sono stati sequestrati circa 15 kg di alimenti e inflitta una sanzione di 5.164 euro. L’operazione, parte del progetto “Alto Impatto”, mira a garantire la sicurezza e la legalità nelle aree pubbliche della città.

