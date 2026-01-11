Stasera su Rai 1 alle 21.30 va in onda la seconda puntata di

Prosegue la saga famigliare dei Sartori. Stasera su Rai 1 alle 21.30 va in onda la seconda puntata della serie di Daniele Luchetti Prima di noi, con Linda Caridi e Andrea Arcangeli. La scorsa settimana, la fiction che ripercorre deddant'anni di storia italiana, è stata seguita da 2,5 milioni di telespettatori. Stasera si affaccia lo spettro della seconda guerra mondiale, mentre Domenico, Gabriele e Renzo crescono con passioni e sensibilità diverse.

© Iodonna.it - Domenico, Renzo e Gabriele crescono, mentre si affaccia la minaccia di una nuova guerra mondiale

