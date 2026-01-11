Domenica In il dramma della mamma di Valeria Marini | Come mi ha rubato 335mila euro
Nella puntata di Domenica In, Valeria Marini e sua madre, Gianna Orrù, hanno affrontato il difficile episodio legato a una perdita di 335mila euro. La conversazione ha portato alla luce il rapporto tra madre e figlia, offrendo uno sguardo sincero sulla vicenda. Dopo momenti di tensione, le due hanno trovato un punto di incontro, condividendo con il pubblico la loro verità e il percorso verso la pace.
Alla fine la pace è arrivata. Stiamo parlando di quella tra Valerina Marini e la mamma Gianna Orrù. Le due sono state ospiti di Mara Venier a Domenica In. Un'ospitata di coppia che ha chiuso un lungo periodo di silenzio e tensioni tra madre e figlia. Dietro la lite ci sarebbe stata una truffa da 335mila euro e sette anni di battaglie legali. L’uomo a cui Gianna aveva affidato il denaro le aveva promesso grandi guadagni: "Non ho visto una lira e non ha fatto un giorno di carcere. Sta ancora lavorando. Mi ha rovinato anni di vita, alla mia età. Ho buttato sette anni della mia esistenza e non c’è giustizia: i truffatori non finiscono mai in carcere", ha raccontato amareggiata la signora Orrù. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
